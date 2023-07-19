Ankara-Sivas hızlı tren hattının sefer sayısında artış

DHA

Türkiye'nin devasa projelerinden biri olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına ilgi büyüyor..

TCDD'den geçtiğimiz aylarda hizmete giren hatta, ek sefer müjdesi geldi.

TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara-Sivas hızlı tren hattının ilave seferlerle daha fazla yolcuyu misafir edeceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Yolcu yoğunluğu ve taleplerinin karşılanması için Ankara-Sivas YHT hattında 11 Ağustos itibarıyla cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı 8 sefer (4+4) yapılmaya başlanacak. Yeni sefere konulan tren Ankara'dan 11.10'da, Sivas'tan 14.50'de hareket edecek.



Günlük ortalama 3 binden fazla yolcunun seyahat ettiği Ankara-Sivas arası işletilen hızlı trenlerde yeni seferler ile cuma-cumartesi ve pazar günleri 966 kişilik kapasite artışı sağlanmış olacak. 27 Nisan 2023 tarihinde hizmete verilen Ankara-Sivas arasında işleyen hızlı trenlerle bugüne kadar 264 bin yolcu seyahat etti.