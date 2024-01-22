Hatay’da kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu: 6 yaralı

İHA
Akşam saatlerinde Hatay’ın Arsuz ilçesi Akçalı mevkiinde seyir halinde olan L.K. idaresindeki 31 AIB 552 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye uçtu.
Yaralanan 6 kişi tedavi altında
Kazada, sürücü ve otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış