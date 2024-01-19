İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor..

Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen havadan drone destekli denetimlerde, dönüşe yasak yerden dönen sürücüler tespit edilerek uygulama noktasına getirildi.

Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

10 sürücüye 7 bin lira ceza

Dron ile yapılan denetimde 10 sürücüye yasak yerden dönüş yaptığı gerekçesiyle toplam 6 bin 900 lira para cezası kesildi.

"Konuma göre gidiyordum ben"

Konuma göre gittiği için trafik cezası yediğini ifade eden Ayhan Yavuz ise şunları söyledi:

Buradan ters dönüş yaptım. Ters dönüş yaptığımdan dolayı şu anda ceza uygulandı. Ben de tabii oradaki o işareti görmediğim için yani bilerek yapmadım. Ben hak etmiyorum şu cezayı. 690 lira ceza. Ben nereye kadar ceza ödeyeceğim, zor geçiniyoruz zaten. Ya bunu devlet büyüklerimize de bir iletelim. Al bak, geldim buraya bir ekmek parası için. Bir işimizi yapmaya geldik.



Ama maalesef hiçbir şey kazanamadan ceza yiyoruz şu anda. Bizim yediğimiz ceza hak etmiyoruz. Ben görmedim bilerek yapmadım yani. Döndüğüm yer yani döndüğüm kavşak bu tarafa verdiğini ama buraya döndüğünü hiç hesaplamadım. Konuma göre gidiyorum ben. Sonunda buraya gösterdi yani.