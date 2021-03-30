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    İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince motoru sökülerek Türk karasularına geri itilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 01:04
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 01:11
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    İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir’in Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine adrese Sahil Güvenlik Komutanlığı botları sevk edildi.

    Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına motoru sökülerek geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    43 GÖÇMEN DAHA KURTARILDI

    Aynı gün saat 23.35’te ise, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına motoru sökülerek geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 ayrı lastik bot içerisindeki 76 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

    İzmir de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    İzmir de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

    İzmir de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı #3

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