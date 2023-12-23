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Bu yıl yaklaşık 36 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni pistine kavuştu. Türkiye'nin en büyük ikinci pisti olarak kullanılacak olan yeni pisle birlikte 2 pistten biri kalkış, diğeri de iniş amaçlı kullanılacak.
Bakan Uraloğlu, yeni pisti Sofuoğlu ve oğlu Zayn ile test etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan yeni pisti milli motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn ile birlikte Togg yerli otomobilleriyle test etti.
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