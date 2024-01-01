Nevşehir’de trafik kazası: 5 yaralı Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

İHA

Nevşehir'de akşam saatlerinde Nevşehir-Uçhisar beldesi yolu mezarlık mevkiinde, Hakan İ.'nin kullandığı 06 BOS 481 plakalı otomobil, ana yolda U dönüşü yapmak isterken aynı istikamette ilerleyen Mustafa B.'nin kullandığı 50 ADG 344 plakalı otomobille çarpıştı.

Mezarlık duvarına çıktı

Kazada savrulan otomobillerden birisi mezarlık duvarının üzerine çıkarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi tedavi altında

Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile 50 ADG 344 plakalı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)