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Instagram ve Facebook, videoların kalitesini düşürdü

Instagram ve Facebook, koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa'daki kullanıcıların video kalitesini düşürme kararı aldı.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 10:25..
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Çin'de ortaya çıkan ve şu sıralar Avrupa'da etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde, evden çalışma sistemi uygulanıyor. Ayrıca birçok insan, karantina altında kalmak için evlerine kapanmak zorunda kalıyor.

Durum böyle olunca, evdeki insanlar hem iş hem de eğlence için internet platformlarını sıkça kullanmaya başladı. Ancak bu durum, internet trafiğinin yüzde 60'lara kadar artmasına neden oldu.

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Avrupa Birliği'nde görevli Thierry Breton, internet hatlarının zarar görmesini engellemek ve altyapının tıkanmaması için HD yerine standart kalitede (SD) video akışlarına geçilmesini talep etmişti.

Ardından bir açıklama yapan YouTube, Avrupa Birliği'nden gelen bu talebe uyacaklarını ve video kalitesini varsayılan olarak standart kaliteye düşüreceklerini belirtmişti.

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FACEBOOK VE INSTAGRAM DA VİDEO KALİTESİNİ DÜŞÜRDÜ

Bir Facebook yetkilisi, Facebook ve Instagram uygulamalarındaki video kalitesinin geçici olarak düşürüldüğünü açıkladı. Söz konusu kararın, en az 1 ay boyunca uygulanması bekleniyor.

Instagram: @eshteknoloji

Instagram ve Facebook, videoların kalitesini düşürdü

Instagram ve Facebook, videoların kalitesini düşürdü

Instagram ve Facebook, videoların kalitesini düşürdüInstagram ve Facebook, videoların kalitesini düşürdü

Instagram ve Facebook, videoların kalitesini düşürdü

Instagram ve Facebook, videoların kalitesini düşürdü

Instagram ve Facebook, videoların kalitesini düşürdü

Instagram ve Facebook, videoların kalitesini düşürdü

Instagram ve Facebook, videoların kalitesini düşürdüInstagram ve Facebook, videoların kalitesini düşürdü

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