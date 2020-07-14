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    Akrep burcu olan ünlüler kimlerdir: Akrep burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

    Akrep burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. Akrep burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.
    • Özel Yazı
    • 14.07.2020 - 11:14
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    Akrep burcu olan ünlüler kimlerdir: Akrep burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

    Akrep Burcu Ünlüleri

    Kıvanç Tatlıtuğ

    2002 yılında “Best Model of Turkey” ve daha sonra da “Best Model of the World” seçilmesiyle adını duyurmuş olan Kıvanç Tatlıtuğ, daha sonra dizilerde yer almaya başlayarak televizyon sektörüne geçiş yapmıştır. Pek çok dizide ve reklam çekiminde yer alan oyuncu, mankenlikten oyunculuğa geçip yeteneklerini ispatlamış az sayıda kişiden biri. Azmi, mücadeleci ruhu, zekâsıyla ve güçlü duruşuyla tam bir Akrep erkeği kendisi.

    Teoman

    Teoman’ın şarkılarını sevmeyen, çalınca eşlik etmeye, en azından bir tane de olsa müziğini duymamış olan çok yoktur herhalde diye düşünüyoruz. Özgür ruhlu, esrarengiz ve karanlık yapısıyla tam bir Akrep erkeği yansıması Teoman.

    Şevval Sam

    Sevilen sanatçı Leman Sam’ın kızı olan Şevval Sam hem bir müzisyen hem de oyuncudur. Billur sesiyle olduğu gibi oyunculuğuyla da göz kamaştıran Şevval Sam da cazibeli ve güçlü duruşuyla tam bir Akrep burcu kadını.

    Ahmet Kural

    Son yılların sevilen oyuncularından olan Ahmet Kural, pek çok dizide ve filmde rol almıştır ancak “Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek” “İşler Güçler” gibi yapımlarla hafızalarımıza kazınmıştır. Akrep burcu olan Ahmet Kural, oldukça komik ve esprili biri olan Ahmet Kural aynı zamanda şefkatli ve duyguludur da.

    Selma Ergeç

    Babası Türk, annesi Alman olan oyuncu Almanya’nın Hamm şehrinde dünyaya gelmiştir. Tescilli bir profesyonel model olan Selma Ergeç’ in “Best Model of Turkey” derecesi de bulunmaktadır. Oyunculuğa başladıktan sonra son derece ivmeli bir yükseliş yakalayan Selma Ergeç, yetenekli, cazibeli, güçlü ve aynı zamanda anlayışı ve sevgi dolu bir Akrep burcu.

    Akrep Burcu Ünlü Türk Kadınları

    • Gökçe Bahadır,
    • Emel Sayın
    • Nur Fettahoğlu,
    • Berrak Tüzünataç,
    • Özge Ulusoy,
    • Çağla Kubat,
    • Ayşe Özyılmazel,
    • Başak Parlak,
    • Gökçe Akyıldız,
    • Ebru Özkan,
    • Selma Ergeç
    • Şevval Sam

    Akrep Burcu Ünlü Türk Erkekleri

    • Kıvanç Tatlıtuğ
    • Teoman
    • Metin Akpınar
    • Müjdat Gezen
    • Ahmet Kural
    • Alp Kırşan,
    • Kemal Sunal,
    • Burak Sağyaşar
    • Berk Oktay,

    Akrep Burcu Ünlüleri Yabancı

    • Alain Delon,
    • Marie Curie,
    • Bill Gate
    • Carly Rae Jepsen,
    • Demi Moore,
    • Katy Perry,
    • Anne Hathaway,
    • Leonardo Dicaprio,
    • Scarlett Johansson,
    • Maggie Gyllenhaal,
    • Shailene Woodley,
    • Jodie Foster,
    • Julia Roberts,
    • Matthew McConaughey,
    • Gerard Butler,
    • Rachel McAdams,
    • Ryan Gosling

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