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Japon BM sözcüsü, Afganistan'da barıştan umutlu

BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, ülkede 127 yıldır süren savaşın müzakerelerle bitme şansının ilk kez bu kadar gerçekçi olduğunu belirtti.

AA | 18.12.2018 - 05:46..
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Japon BM sözcüsü, Afganistan'da barıştan umutlu

BM Güvenlik Konseyini Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin bilgilendiren Yamamoto, Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki temasları değerlendirdi.

"ABD TÜM TARAFLARLA GÖRÜŞÜYOR"

Afgan hükümetinin Cenevre'deki Afganistan Konferansı sırasında bir barış planı sunduğunu ve Taliban ile doğrudan müzakereler yürütecek bir heyet oluştuğunu belirten Tadamichi Yamamoto, ABD'nin de çeşitli taraflarla aktif görüşmeler yaptığını ifade etti.

Japon BM sözcüsü, Afganistan'da barıştan umutlu

"SAVAŞIN SONA ERME ŞANSI ÇOK YÜKSEK"

Bir sonraki önemli adımın ise Afgan hükümeti temsilcileri ve Taliban'ın bir araya gelmesi olduğunu aktaran Yamamoto, ''Afganistan'daki savaşa müzakerelerle son verme şansı son 17 yılda ilk kez bu kadar gerçekçi.'' dedi.

SİNİRLİOĞLU: "AFGANİSTAN'A DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da Konseyde yaptığı konuşmada, Afganistan'daki terör saldırılarını kınayarak, Türkiye'nin Afganistan'a terörle mücadelesinde desteğini sürdüreceğini söyledi.

Türkiye'nin 2001 yılından beri Afganistan'ın güvenliğinin sağlanmasına destek verdiğini belirten Sinirlioğlu, 2018-2020 yılları için Türkiye'nin Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri'ne destek amaçlı 60 milyon dolar taahhütte bulunduğunu ifade etti.

Japon BM sözcüsü, Afganistan'da barıştan umutlu

Türkiye'nin Afganistan'a gerek ikili ilişkiler, gerekse NATO üzerinden destek vermeye devam edeceğini ifade eden Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yeniden yapılanma ve kalkınma yardımının en kapsamlı kalkınma programlarından biri olduğunu ve yardımlarının toplamının 1,1 milyar doları geçtiğini söyledi.

Ülke genelinde binden fazla projenin tamamlandığını anlatan Sinirlioğlu, Türkiye'nin ayrıca 2018-2020 yılları için 150 milyon dolarlık kalkınma yardımı taahhüt ettiğini, yaptırdığı 85 okulda ise şimdiye kadar 700 binden fazla Afgan öğrencinin eğitim aldığını kaydetti.

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