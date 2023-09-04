4 Eylül 2023 Pazartesi: Kitap raflarının yenileri Bugün 4 Eylül Pazartesi... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini almaya başladı. Takip edemeyen kitapseverler için naçizane bir liste oluşturduk.

Özel İçerik

Eylül ayı demek kitap demek... Eylül ayı geldiğinde hepimizde istemsizce de olsa duygusallık başlar. Bu duygusallığın tesellisini kitaplarda ararız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar var.

Meraklı okurları hazırladığımız listeye davet ediyoruz...

Kara Sevda Senfonisi

Sayfa: 112

Osmanlı Dünyası

Osmanlı'ya dair tek kitap okuyacaksınız bu kitabı okuyun...

Sayfa: 680

Bir Kimya Meselesi

1960’lı yıllarda kimyager bir kadın olan Elizabeth Zott’ın ilham veren mücadelesini kara mizahla anlatan Bir Kimya Meselesi, dünya genelinde bir milyon kopyaya ulaşarak çoksatanlar listelerinin zirvesine yerleşti; Amazon Book Awards ‘En İyi Roman’, Goodreads Choice Awards ‘En İyi İlk Roman’ gibi pek çok prestijli ödüle layık görüldü.

Sayfa: 300

Gülsün, Ağavni, Zilha

Tomris Alpay 1950’li yılların İstanbul’undan kadın hikâyeleri anlatıyor bize. Gülsün, Ağavni, Zilha, Eleni, Nurhayat, Gülizar…

Farklı geçmişlerden, dillerden, inançlardan gelen bu kadınlar köklü dostlukları, mücadeleci ruhlarıyla ördükleri dayanışma ağları,

yalnızlıkları arasında kurdukları köprülerle bir hayatı yaşanır kılmaya çalışıyor. Tarçın kokulu farnupialar, bahçelerde dolaşan kediler,

renkli ampuller, çavuş üzümleri, mahlep ve sakız kokulu çörekler… Gülsün, Ağavni, Zilha kokular tatlar, seslerle canlandırıyor hafızayı.

Tomris Alpay’ın ustalıkla birbirine bağladığı bu öyküler toplumsal bir belleğin incelikli kaydını tutuyor.

Sayfa: 96

Mesaj

Yazar, araştırmacı ve eğitmen iki isim; Erhan Kolbaşı ve Dilek Karakuş’un 15 temasçı ile yaptığı seansların şaşırtıcı şekilde ortak bir bilinç ve neredeyse ortak bir dil ile verdiği mesajları soluksuz okuyacaksınız.

Sayfa: 160

Sanat ve Yalanlar

İngiliz edebiyatının en güçlü kalemlerinden olan Jeanette Winterson, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan büyülü üslubuyla ’ın üç anlatıcısı Handel, Sappho ve Picasso’yu büyük oranda tanınmaz hâle getirerek her birine adeta bambaşka bir hayat bahşediyor.

Sayfa: 232

Bilmecelerle Topkapı Sarayı

İki arkadaş Kaan ve Aslan, Türkiye’nin 100 yıllık tarihine tanık olmuş bilge bir ağaçla maceradan maceraya atılıyor.

Sayfa: 65