Alex North'un gerilim romanı Fısıltı Adam Türkçede

Alex North’un, dünya çapında büyük ilgi gören ve Türkiye’deki okurların sabırsızlıkla beklediği polisiye gerilim romanı Fısıltı Adam, Türkçede

Alex North, babalar ve oğullarının yürek burkan ilişkisini birkaç nesle yayarak, küçük bir kasabada avlanan bir seri katili yakalamak için yürütülen soruşturmanın merkezine oturtuyor. Hem tüyler ürperten hem de dokunaklı hikâyesiyle Fısıltı Adam, son sayfaya kadar okurlarının peşini bırakmıyor.

Son dönemin en iyi polisiye gerilim romanlarından biri olarak gösterilen Fısıltı Adam ilmek ilmek örülmüş, karanlık ve sürükleyici bir hikâye…

Hem Amazon’un hem de Indie Next’in en iyi gizem ve gerilim seçkisinde yer alan, aynı zamanda da Goodreads En İyi Gerilim Kitabı Adayı olan roman artık dilimizde.

Alex North

FISILTI ADAM...

Karısının ani ölümünden sonra Tom Kennedy’nin tüm hayatı yerle bir olmuştur. Yeni bir başlangıcın kendisine ve küçük oğlu Jake’e iyi geleceğine inanır. Yeni bir hayat, yeni bir ev, yeni bir şehir…

Ancak taşındıkları Feat Her Bank kasabasının karanlık bir geçmişi vardır: Yirmi yıl önce, bir seri katil beş kişiyi kaçırıp öldürmüştür.

BİR LAKAP...

Frank Carter yakalanana kadar, hikâyesi gazeteleri etkisi altına almış, kurbanlarını gece vakti onlara pencerelerinden fısıldayarak tuzağa düşürdüğü için ona “Fısıltı Adam” lakabı takılmıştır.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com