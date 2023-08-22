Georges Perec'in yazdığı günlük anılardan oluşan Hatırlıyorum kitabında sözcük oyunları Yazdığı Kayboluş romanında hiç "e" harfi kullnmayan Faransız romancı Georges Perec'in Hatırlıyorum kitabı da yazarın sıra dışı eseri olma özelliği taşıyor. Sözcük oyunlarıyla okurlarını düşünmeye sevk eden yazarın bu eseri okunası kitaplar arasında yer alıyor.

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Perec, yaşadığı dönemde öne sürdüğü fikirlerle, düşüncelerle tartışıldı, konuşuldu. Kitapları en çok okunan yazarların başında geldi. Çünkü onu farklı kılan fikirlerinden çok, "e"harfi kullanmadan yazdığı romanıdır.

Sözcüklerle oynamayı seven Perec, sivri diliyle de ön plana çıkıyor. Yaşadığı zorlu hayat, yazdığı kitaplara ilham kaynağı oldu.

Eserlerinin çoğunda hayatında kesitler sunan Georges Perec, 1969 yılında Kayboluş adlı romanını yazdı. Yazarın Hatırlıyorum kitabı Everest Yayınları tarafından basılarak, piyasaya sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alan kitap, George Perec'in ustalıklı kaleminin sıra dışı bir ürünü...

Günlük hayattan küçük parçalar

Bu hatırlıyorumlar tam olarak anı, özellikle de kişisel anı değiller; bunlar günlük hayattan küçük parçalar, filanca yılda aynı yaştaki tüm insanların gördüğü, yaşadığı, paylaştığı ve sonra kaybolan, unutulan şeyler; ezberlemeye değmeyen, tarihe geçmeyi, devlet adamlarının, dağcıların, kutsal canavarların anılarında yer almayı hak etmeyen şeyler.

Bozulmamış ve ufacık haller

Ama kimi zaman, birkaç yıl sonra, bozulmamış ve ufacık halleriyle, tesadüfen ya da bir akşam arkadaş arasında onları aradığımız için geri dönerler; okulda öğrendiğimiz bir şey olabilirler.

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Ağızlarda dolanan bir melodi...

Bir şampiyon, bir şarkıcı ya da çığır açan bir yıldız adayı, herkesin ağzında dolanan bir melodi, bir soygun ya da günlük gazetelerin manşetine çıkan bir felaket, çok satan bir kitap, bir skandal, bir slogan, bir alışkanlık, bir ifade, bir giysi ya da onu giyme biçimi, bir el hareketi ya da daha değersiz, önemsiz, tamamen banal, mucizevi bir şekilde önemsizliğinden koparılmış, bir an geri kazanılmış, birkaç saniye için hissedilemeyen küçük bir nostalji uyandırmış şeyler.