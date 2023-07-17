İsmet Özel'i daha yakından tanımak isteyen okurlar için Bir Masal İsmet Özel'i kitabı Yazar ve gazeteci Selahattin Yusuf'un kaleme aldığı Bir Masal İsmet Özel'i kitabı, ünlü şairi bütün yönleriyle masaya yatırıyor. İsmet Özel'i daha yakından tanımak isteyen okurlara için iyi bir kaynak özelliği sunuyor elinizdeki eser.

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Çok genç yaşta Türk şiirine büyük katkılarda bulunan İsmet Özel, kuşkusuz Türkçenin en büyük şairlerinden biridir. Türkiye’de bu konuda bir tartışma veya kafa karışıklığı bulunmamaktadır. Ancak bir entelektüel olarak İsmet Özel, daima hararetli tartışmaların odağındadır. Özellikle 1990’larda geliştirdiği “Türklük” imgesi etrafında yoğunlaşan bu tartışmalar, günümüzde de devam etmektedir. Selahattin Yusuf’un bu çalışması, 2000’li yılların başında, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bir yüksek lisans tezi olarak tasarlanmıştı.

Kitaplaşan tez

Tez, yazarın o dönemde tamamen edebiyata yönelmesi ve akademik hayattan uzaklaşmasıyla savunulmadan kaldı. Ancak Selahattin Yusuf, metnin Türk entelektüel hayatına bir katkı olabileceğini düşündü. İsmet Özel’in daima güncel kalan ve odağında yer aldığı siyasal tartışmaların, derli toplu bir sunumunu veren çalışma, böylece kitaplaşmış oldu.

Sayfa: 156

Zihin açıcı bir çalışma

İsmet Özel’in bir entelektüel olarak portresini veren Bir Masal İsmet Özel’i günümüzde devam eden hararetli tartışmalara, büyük şairin evrenine kaynaklar üzerinden bir yolculuk deneyerek katkıda bulunuyor.

İsmet Özel’i bir entelektüel olarak ele alıyor ve ona tarihsel bir bağlam öneriyor. Türk okurunu da bu son derece zihin açıcı tartışma ikilimi içinde bir yolculuğa çıkarıyor.

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