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EuroLeague Play-Off serisi ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Paris Basketball'u 89-72 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.
Mücadelenin en skorer ismi ise sarı-lacivertli ekipte 20 sayı kaydeden Tarık Biberovic oldu.
Karşılaşmaya, galip gelinmesine rağmen maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu.
"ALİ KOÇ İSTİFA"
Salonu hıncahınç dolduran sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü, yönetimi protesto ederek "Ali Koç istifa" tezahüratında bulundu.
Artan istifa tezahüratlarının ardından DJ'in yüksek sesle müzik açması sonucu taraftarlar, müzik sesine de büyük tepki gösterdi.
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