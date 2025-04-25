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Haber Merkezi

EuroLeague Play-Off serisi ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Paris Basketball'u 89-72 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

Mücadelenin en skorer ismi ise sarı-lacivertli ekipte 20 sayı kaydeden Tarık Biberovic oldu.

Karşılaşmaya, galip gelinmesine rağmen maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu.

"ALİ KOÇ İSTİFA"

Salonu hıncahınç dolduran sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü, yönetimi protesto ederek "Ali Koç istifa" tezahüratında bulundu.

Artan istifa tezahüratlarının ardından DJ'in yüksek sesle müzik açması sonucu taraftarlar, müzik sesine de büyük tepki gösterdi.