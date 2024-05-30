Aziz Yıldırım: İlk sene şampiyon olamazsak seçime giderim Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçildiğinde ilk yıl şampiyon olamazlarsa kulübü yeniden kongreye götüreceğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Şampiyonluk yarışını son hafta kaybeden Fenerbahçe'de bu kez seçim heyecanı yaşanıyor.

7 yıldır sportif başarı kazanamayan Ali Koç'un karşısına bir kez daha rakip olarak çıkan efsane başkan Aziz Yıldırım, iddialı vaatleriyle desteğini artırıyor.

Bugün de kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, bir yandan Ali Koç'u eleştirirken, bir yandan da vaatlerini sıraladı:

"İlk yıl şampiyon olmazsak seçime gideceğim"

Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış ya? Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!

Önümüzdeki sene kapasite 60 bin olacak

İki kale arkasına üçüncü kat çıkılacak, önümüzdeki sene kapasite 60 bin olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek, stadın dışı karbonla kaplanacak ve akustik iyileştirilecek. Alman bir firmayla anlaşma yapıldı.

"Ali Bey iyi bir aile çocuğu, kavga etmeyeceğim"

Ben kavga etmeyeceğim bunu bilin. O iyi bir aile çocuğu bizim söylediklerimizi kaldıramaz ondan hiç girmeyelim. Ali Bey çaresiz, o Fenerbahçe için varolan bir insan değil, o kendisi için var. Yeni gelen arkadaşlarla 3 ayda kavga eder yanındakiler doğruyu söylediğinde onlarla kavga eder. Spor kulübü olmak dışında her şeyle uğraşıyoruz. Ey Fenerbahçeliler, 4 yılda beni gönderdiniz şimdi sıra onda!

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