Beşiktaş, Cengiz Ünder'i sezon sonuna kadar kiraladı

Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig heyecanı için geri sayım sürerken, transfer gelişmeleri de devam ediyor.

Bu kapsamda Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında bir süredir beklenen transfer gerçekleşti...

Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

CENGİZ'İN YENİ ADRESİ BEŞİKTAŞ OLDU

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ DA DUYURDU

Fenerbahçe'nin ardından transfere ilişkin Beşiktaş'tan da bir duyuru geldi.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır.



Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

"VERİN CENGİZ'İ BANA LİGİN YILDIZI YAPAYIM"

Öte yandan Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde, "Ver Cengiz’i bana, sana ligin yıldızı yapayım. Çok uzun da sürmez, bir ayda..." sözleriyle 28 yaşındaki milli yıldıza güvenini dile getirmişti.

Yalçın’ın, Başkan Serdal Adalı’dan bu transferi özellikle istediği belirtilmişti.