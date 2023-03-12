Edin Visca'dan muhteşem dönüş Trabzonspor'un Boşnak futbolcusu Edin Visca, sakatlığını atlatarak sahalara döndüğü Adana Demirspor maçında takımına galibiyeti getirdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi.

Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık görevini bırakması ve Abdullah Avcı'nın istifası sonrası ilk maçına çıkan bordo-mavililer, evinde Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

4 dakikada maçı çevirdi

Bu galibiyette ise başrolde olan isim Edin Visca'ydı. Sakatlığını atlattıktan sonra sahalara geri dönen Boşnak futbolcu, 77. dakikada Siopis'in yerine oyuna dahil oldu.

78. dakikada Hugo'nun attığı golde asisti yapan tecrübeli isim, dakikalar 81'i gösterdiğinde frikikten klas bir gole imza attı. Edin Visca böylelikle 4 dakika içerisinde maçın kaderini değiştirdi.

Bu sezon 6 maçta oynadı

28 Aralık 2022 tarihinde Fatih Karagümrük ile oynanan lig maçında sakatlanan ve son olarak o mücadelede oynayan Edin Visca, bu sezon 6 maça çıktı. 33 yaşındaki oyuncu ilk golünü ise bu maçta kaydetti.