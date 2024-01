AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 3-1'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa, 35. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçti. Devrenin bitmesine saniyeler kala Ankaragücü, Nihad Mujakic'in 45+1. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip 64. dakikada Riad Bajic'in golüyle öne geçti. Pedrinho, 83. dakikada maçın skorunu belirledi.

Müsabakanın ardından ise Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bu maçı kazanmak bizim için çok değerliydi"

Belözoğlu, sözlerine şu şekilde başladı:

Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. 9 Mehmetçik vatan uğruna canlarını verdi, şehit oldu. Yakınlarına sabır diliyorum. Memleketimiz çok güçlü. Vatan sağ olsun ama körpecik genç kardeşlerimizin böyle can vermeleri bizi çok üzüyor. Maça gelecek olursak, önemli bir maçtı. Antalyaspor maçından sonra yaptığımız analizler, skor olarak karşılık vermese de oyun anlamında her maçı kazandık. 5 beraberlik, 1 mağlubiyet gelince maç kazanamama baskısı oluştu. Antalya maçından sonraki süreç, oyuncuların reaksiyonu bir teknik adam ve ağabeyleri olarak beni mutlu ediyor. Bu maçı kazanmak bizim için çok değerliydi.

"Fenerbahçe'den bazı oyuncularla ilgili beklentimiz var"

Transfer yasağının kalkacağını vurgulayan ve yönetimin de camiaya söz verdiğini hatırlatan Belözoğlu, transfer sorularına şu cevabı verdi:

"Transfer yapmak için yapmayacağız"

Transferlerin kendi bilgisi dahilinde yapılacağını aktaran Belözoğlu, şunları dedi:

PFDK'nin verdiği ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı para cezasının sorulması üzerine Belözoğlu, şu şekilde konuştu:

Diyecek pek bir şeyim yok. Kimse futbol ailesinde art niyetli değil. Hakemlerin, Rizespor maçından sonra yaşamış olduğu olayı kimse tasvip etmedi. Sayın Başkanımız Faruk Koca da üzüntüsünü belirtti. Burada hakkın ve adaletin sürekliliği açısından hakemlerden beklentimiz var. Her paydaştan beklenmesi gereken bir durum. Oradaki sözlerim ağır gelmiş, belki 'intikam' sözü ağırdır. Anlayışla karşılıyorum. Hakemler bütün takımlara adil olmalı diye düşünüyorum. Attığımız her adımımıza her sözümüze de dikkat etmeliyiz. Yanlış anlaşıldıysam özür dilemekten de geri durmam.