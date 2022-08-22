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    Fenerbahçe, Adana Demirspor'u mağlup etti

    Fenerbahçe, Adana Demirspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.
    • 22.08.2022 - 23:46
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 23:53
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    Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-2'lik skorla kazandı.

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada penaltıdan ve 41. dakikada Enner Valencia, 47. dakikada Miha Zajc ve 83. dakikada Ezgjan Alioski kaydetti. Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Valencia, bu golleriyle birlikte 3 haftada 6 gole ulaştı.

    Fenerbahçe, Adana Demirspor u mağlup etti #1

    Fenerbahçe liderliğe yükseldi

    Karşılaşmada Adana Demirspor'un golleri 56. dakikada penaltıdan Younes Belhanda ve 66. dakikada yeni transfer Artem Dzyuba'dan geldi.

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 7'ye yükseltti ve liderliğe yükseldi. Adana Demirspor, 6 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.

    Fenerbahçe, Adana Demirspor u mağlup etti #2

    Fenerbahçe, Adana Demirspor u mağlup etti #3

    Fenerbahçe, Adana Demirspor u mağlup etti #4


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