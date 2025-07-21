Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord'a yakından bakalım

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe’nin rakibi netleşti.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda Fenerbahçe’nin rakibi, Feyenoord oldu.

Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi vizesi almak için karşılaşacağı Feyenoord'u gelin yakından tanıyalım.

EN SON 2022-2023 SEZONUNDA ŞAMPİYON OLDU

Hollanda temsilcisi, geçtiğimiz sezonu 79 puanla şampiyon olan PSV Einhoven'ın 11 puan gerisinde, 68 puanla 3. sırada tamamladı.

Daha önce Hollanda Ligi'nde 16 kere mutlu sona ulaşan Hollanda temsilcisi, son olarak milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün de oynadığı 2022/2023 sezonunda şampiyon oldu.

14 kere de Hollanda Kupası kazanan Feyenoord, beş kere de Hollanda Süper Kupası kazandı.

MÜZESİ KUPALARLA DOLU

Avrupa'da da önemli başarılar yakalayan Feyenoord; üç kere Intertoto kupası, bir kere Kıtalararası Kupa, bir kere eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve iki kere de UEFA Kupası kazandı.

263.65 milyon euro kadro değeri bulunan Feyenoord'un teknik direktör koltuğunda ise tanıdık bir isim oturuyor...

TEKNİK DİREKTÖRÜ TANIDIK BİR İSİM...

Hollanda temsilcisinin teknik direktörlüğünü bir dönem Fenerbahçe futbol da oynayan Robin van Persie yapıyor.

Hollanda devi kadrosuna bu sezon Sem Stejin, Gonçalo Borges, Luciano Valente, Liam Bossin ve İstanbulspor'dan Gaoussou Diarra'yı kattı.

Bu sezonki transferlerini helikopterle taraftarının önüne çıkaran Feyenoord, oyuncularını özel bir şekilde tanıttı.

DAHA ÖNCE MOU'YA RAKİP OLDULAR

Öte yandan Jose Mourinho, M.United ve Roma'nın başındayken Feyenoord ile 5 kez karşılaştı.

-Avrupa Ligi grup aşamasında Manchester United ile deplasmanda 1-0 yenilip evinde 4-0 kazandı.

-Roma'nın başındayken Avrupa Ligi çeyrek finalinde deplasmanda 1-0 mağlup olup sahasında 4-1 galip geldi.

-Konferans Ligi finalinde de Roma ile Feyenoord'u 1-0 yenerek kupayı kazandı.