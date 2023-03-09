Gökhan Zan'ın çağrısına Zenit destek verdi Yaşanan deprem faciasında memleketi Hatay'da olan ve ilk günden bu yana bölgeye destek çağrısı yapan milli oyuncu Gökhan Zan'a Rus ekibi Zenit'ten destek geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan yüzyılın deprem felaketleri 11 ilimizde büyük yıkım ve 46 bin 104 can kaybına neden olurken, ilk günden itibaren afet bölgesine destek çağrısı yapan Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Gökhan Zan'ın çabalarına Rusya Premier Lig lideri Zenit kayıtsız kalmadı.

Zenit, depremzede çocukları unutmadı

Depremzedelere bir yardım eli de Rusya'nın ünlü kulübü Zenit'ten geldi. Antakya'da deprem bölgesine giden Zenit'in Türkiye ekibi, Hataylı eski futbolcu Gökhan Zan'a futbol topu, kış şartlarına uygun mont, bere ve eldivenleri depremzede çocuklara dağıtılmak üzere teslim etti.

Zenit ekibi, Zan'a yardımların ulaştırılmasına katkı sağladığı için teşekkür ederek Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Çocuklar bizden futbol topu istiyordu"

Gökhan Zan da şu ifadelerde bulundu: