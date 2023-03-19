Leo Dubois'dan hakem Zorbay Küçük'e tepki: Ayağımın kırılması mı gerekiyordu Ahmet Oğuz'un yaptığı faulun ardından sakatlık geçiren Leo Dubois, son durumunu paylaştı ve hakem Zorbay Küçük'e isyan etti.

Süper Lig'de 26. haftanın açılış mücadelesinde lider Galatasaray, Konyaspor'la karşılaşmıştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla yeşil-beyazlılar olmuştu.

Mücadelenin ardından ise en çok konuşulan olay maçın 15. dakikasında Ahmet Oğuz'un Leo Dubois'ya yaptığı faul olmuştu. Bu pozisyonun ardından sarı kart çıkarken Galatasaray taraftarı, Zorbay Küçük ve VAR ekibine karşı tepkilerde bulunmuştu.

"Ayağımın kırılması mı gerekiyordu"

Fransız futbolcu Leo Dubois, Ahmet Oğuz'un sert hareketiyle yerde kalırken, bacağının son durumunu paylaştı.

Savunma oyuncusu, sitemini şu şekilde dile getirdi:

"Kırmızı kart çıkması için ayağımın kırılması mı gerekiyordu"

Tedavisi devam eden futbolcunun bir sonraki lig mücadelesi olan Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağı doktor tetkiklerinin ardından belli olacak.

Ahmet Oğuz özür diledi

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu Ahmet Oğuz, Beyaz TV yayınına katılarak rakibinden özür diledi.