Leroy Sane, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyecek

İHA

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, Alman futbolcu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran'a kadar olan Sane'nin, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayıp, oynamayacağı merak konusuydu.

SÖZLEŞMESİ BİTENE KADAR OYNAYACAK

Bayern Münih Sportif Direktör Max Eberl, bu konuyla ilgili ABD'deki kampta açıklamalarda bulundu.

Eberl, Leroy Sane'nin sözleşmesi bitine kadar turnuvada oynayacağını ifade etti.

BAYERN'İN RAKİPLERİ

Bayern Münih gruplarda Auckland City FC, Boca Juniors ve Benfica ile karşılaşacak.