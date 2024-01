Okan Buruk'tan Boey ve Angelino'nun transfer durumu hakkında açıklama

ensonhaber.com

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 3-1 yendi.

Sarı-kırmızılılar aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 57 yaptı ve ikincilikteki konumunu korudu.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

"Bundan sonra bütün maçlar zor geçecek"

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İstanbulspor'u tebrik etmek gerekiyor. Çok mücadele ettiler. Bizim kafamızı karıştıran maç öncesi 5'li oynayacaklar diyorduk ama öyle olmadı. Karşılamalarda zorluk yaşadık. Davinson ve Victor'un yerini değiştirdik. Davinson'un ayağını kullanmaya çalıştık. 3 tane duran top golü... Bundan sonra bütün maçlar zor geçecek. Her maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Takımların bize karşı kapandığını düşünürsek ne tür çözümler bulmamız gerektiğini bulmamız lazım. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün son anda Sacha Boey'un oynamaması, Abdülkerim'in sakatlanması, Sergio yok. Bütün maçları kazanmak için yola çıktık. Rekorları takım olarak, camia olarak kırıyoruz. İç saha performansı taraftarın desteğiyle birleşince favori biz oluyoruz. Daha çok kupalar kazanmak, Avrupa'da başarılı olmak... Daha iyi olmamız gerekiyor. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Transfer döneminde eksiklerimizi kapatabilirsek bizim için daha olumlu olacak."

"Ana sıkıntımız daha çok üretmemiz gerekiyordu"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şunları söyledi:

"Her maçın zor olacağını söylüyoruz. Bu tür maçlara hazırlanmak da biraz daha zor oluyor. Maç öncesi oyuncularımızı iyi hazırladığımızı düşündük. Oyun içerisinde çok fazla ikili mücadeleye girdik. Konsantrasyonumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum. Rakibimizin dizilişiyle zaman zaman eşleşmelerde sıkıntı yaşadık. Ana sıkıntımız daha çok üretmemiz gerekiyordu. İlk yarı zaman zaman top kayıpları vardı. Öndeki oyuncularımızın ve orta sahadaki oyuncularımızın hücum bölgesine biraz daha katkı vermesi gerekiyordu. İkinci yarı değişikliğe gittik. Kaan ve Barış’ı, Davinson ve Victor’un yerlerini değiştirdik. Icardi’nin girmesi, böyle bir oyuna karşı santrforla oyun daha doğru oluyor. Santrforlu oyunla daha fazla üretmeye çalıştık. 3-1’lik galibiyet bizim için sevindirici ama bu tür oyunlara karşı kendimizi daha çok geliştirmemiz gerekiyor. İlk yarı verdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarı vermedik. Günün sonunda 3-1’lik galibiyetle bitirdik. Antep’in de buna benzer dizilişi var. Bu maç bir sonraki maça da hazırlık oldu. İstanbulspor ilk yarı iyi direndi. Onları tebrik etmek istiyorum. Geçen hafa hoca değişikliği yaşadılar. Kazanan bir takımız ve kazanmaya devam etmek istiyoruz"

Boey ve Angelino açıklaması

Sol bek transferi düşündüklerini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü şu ifadeleri kullandı:

"Camiamıza, taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum"

İç sahada 14 maç üst üste kazanılmasının hatırlatılması üzerine Buruk şöyle dedi:

"İç saha dediğinizde hem bizim performansı çok önemli takım olarak hem de yapılan atmosfer çok önemli. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün bize de çok güç verdiler, bizi öne doğru ittiler. Kupa maçında bile nerdeyse 30 binli sayılara yaklaştık. Her zaman stadı dolduran, bütün statlarda her zaman birinci olan Galatasaray taraftarının da bizlerin kırdığı rekorlarda çok büyük payı var. Galatasaray her maça kazanmak için çıkar, içeride, dışarıda. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu sezon 11 maç içeride kazandık. Camiamıza, taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum"