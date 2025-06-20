Takım elbiseleriyle gündem olmuştu: Segundo Castillo'yla yollar ayrıldı

Ekvador kulübü Barcelona'nın teknik direktörü Segundo Castillo, maçlara birbirinden ilginç takım elbiseleriyle çıkıyordu.

Castillo, özellikle Libertadores Kupası'ndaki karşılaşmalarda şıklığını konuşturuyordu.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ TAKIM ELBİSELER GİYEN HOCAYI KOVDULAR

Giydiği takım elbiselerle sosyal medyada da çokça paylaşılan Castillo'yla ilgili bir gelişme yaşandı.

Ekvador kulübü Barcelona, Segundo Castillo'nun görevine son verdi.

26 MAÇTA 12 GALİBİYET ALDI

Öte yandan Castillo, Ekvador kulübü Barcelona'nın başında çıktığı 26 maçta 12 galibiyet aldı.

Castillo'nun takımı 4 maçta beraberlik yaşarken, 10 kez de mağlup oldu.