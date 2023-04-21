Avrupa Halter Şampiyonası'nda 21 madalya Ermenistan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, bugün 3 gümüş, iki bronz madalya kazandı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'daki organizasyonda milli halterciler podyuma çıktı.

Milli sporcu Dilara Narin, koparmada 101 kiloyla bronz, silkmede 134 kilo ve toplamda 235 kiloyla iki gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Bu sıkletteki diğer milli halterci Sara Yenigün ise silkmedeki 131 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Sara, koparmada 100, toplamda da 231 kiloluk derecesiyle 4. sırada yer aldı.

Hakan Şükrü Kurnaz'dan gümüş madalya

Erkekler 96 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 170 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, silkmede 191 kiloyla altıncı, toplamda 361 kiloyla dördüncü sırayı aldı.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 6 altın, 10 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 21'e ulaştı.

Milli sporculara madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.