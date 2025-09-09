Abone ol: Google News

Beşiktaş, Cengiz Ünder ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlılarla sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 15:12
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından olan Beşiktaş, 10. hamlesini hücum bölgesine yapmıştı.

David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo ve Vaclav Cerny'i renklerine bağlayan Beşiktaş son olarak Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Gerçekleşen bu transferin ardından Beşiktaş, başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla Cengiz için imza töreni düzenledi.

SERDAL ADALI İLE BULUŞTU

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni transferimiz Cengiz Ünder ile buluştu.

Adalı, Kulübümüzle sözleşme imzalayan Ünder’e “Beşiktaş ailesine hoş geldin” diyerek şanlı formamızla başarılar diledi.

