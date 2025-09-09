Beşiktaş, Cengiz Ünder ile sözleşme imzaladı

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından olan Beşiktaş, 10. hamlesini hücum bölgesine yapmıştı.
David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo ve Vaclav Cerny'i renklerine bağlayan Beşiktaş son olarak Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
TÖREN DÜZENLENDİ
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamıştı.
Gerçekleşen bu transferin ardından Beşiktaş, başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla Cengiz için imza töreni düzenledi.
SERDAL ADALI İLE BULUŞTU
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni transferimiz Cengiz Ünder ile buluştu.
Adalı, Kulübümüzle sözleşme imzalayan Ünder’e “Beşiktaş ailesine hoş geldin” diyerek şanlı formamızla başarılar diledi.