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    Ersin Destanoğlu'na Ajax talip oldu

    Ersin Destanoğlu'na Ajax talip oldu

    Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na, İngiliz medyasında çıkan haberlerde Hollanda devi Ajax'ın talip olduğu iddia edildi.
    • 29.08.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 11:13
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    Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ın ardından bir genç yıldıza daha talip çıktı.

    İngiliz basınından Talksport'un haberine göre; Andre Onana ile yollarını ayıran ve takıma yeni bir kaleci kazandırmak isteyen Hollanda Eredivisie'nin güçlü ekiplerinden Ajax, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a teklifte bulundu.

    Ersin Destanoğlu na Ajax talip oldu #1

    Henüz anlaşma yok

    Haberde Beşiktaş ile Ajax arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı belirtilirken, görüşmelerin devam ettiğine yer verildi.

    Ersin Destanoğlu na Ajax talip oldu #2

    46 maçta kalesini gole kapattı

    Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, kariyerinde çıktığı 142 maçta 46 kez kalesini gole kapattı.

    Ersin Destanoğlu na Ajax talip oldu #3


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