Londra'da silahlı bir kişi camiye girmeye çalıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir cami, silahlı bir kişinin içeri girmeye çalışması üzerine güvenlik altına alındı. Londra polisi, silahlı bir kişinin yerel saatle 22.45'te kentin Ilford bölgesinde yer alan Seven Kings Camisi'ne girmeye çalıştığına dair ihbar aldığını duyurdu.

SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Yerel basın, silahlı ve maskeli olduğu belirtilen kişinin içeri girmesinin cemaat tarafından engellendiğini ve bu sırada bir el silah sesi duyulduğunu yazdı. AA'nın haberine göre; olayın teravih namazı sırasında meydana geldiği, caminin bölgeye sevk edilen silahlı polisler tarafından güvenlik altına alındığı kaydedildi.

Londra polisinin gece saatlerinde sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu aşamada silahın kurusıkı olduğu sanılıyor. Herhangi bir yaralanma veya maddi hasar yok. Olay terör kapsamında değerlendirilmiyor." denildi.

CAMİ HEDEF ALINDI

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ve polisin bölgede kalmayı sürdüreceği bildirildi. Londra'da 2017 yılında Finsbury Park Camisi yakınlarında kamyonetle yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.