Çağlar Ökten ile Seda Sayan'ın hamam böceği muhabbeti

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in videosu sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve kendinden yaşça küçük sevgilisi Çağlar Ökten, nisan ayında düzenledikleri sürpriz bir nikahla evlenmişti.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten, uzatmalı balayı tatiline devam ediyor. Ünlü çift Kurban Bayramı’nda Amsterdam’a giderken, şimdi Mykanos’ta tatil yapıyor.

"İnsandan tiksiniyorlarmış"

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü çiftin en son yaptığı paylaşım ilgi topladı. Çağlar Ökten’in ‘hamam böceği’ muhabbeti Seda Sayan’ı kızdırdı.

Ökten, "Biraz önce ilginç bir bilgi okudum. Onu seninle paylaşmak istiyorum. Hamam böcekleri insandan tiksiniyormuş. Görünce temizlenmeye gidiyorlarmış." dedi.

"O hamam böceklerini..."

Sayan da "Hamam böcekleriyle büyümüş bir kadınım. Bizden mi tiksiniyorlarmış. O hamam böceğini var ya... Bu zamana kadar onu affetmişim. Onun kafasına basarım, onun kafasını gövdesinden ayırırım." diye cevap verdi.