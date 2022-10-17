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    Seda Sayan, ışıltılı elbisesiyle poz verdi

    Nisan ayında hayatını müzisyen Çağlar Ökten ile birleştiren Seda Sayan, ışıltılı elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 07:44
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    Seda Sayan, ışıltılı elbisesiyle poz verdi

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiren Seda Sayan, son pozlarıyla yine gündem olmayı başardı.

    Timsah derisi

    Derin göğüs dekolteli parıltılı bir elbise giymeyi tercih eden ünlü şarkıcı, kombinini timsah derisi desenli çantası ve mücevherleriyle tamamladı.

    Seda Sayan'ın yıllara meydan okuyan görüntüsü büyük ilgi gördü.

    Yaptırdığı estetik operasyonları da sosyal medya hesabından her ayrıntısıyla paylaşan ünlü isim, 'Estetiğe karşı değilim' ifadelerini kullanıyor.

    Seda Sayan, ışıltılı elbisesiyle poz verdi #1

    Seda Sayan, ışıltılı elbisesiyle poz verdi #2


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