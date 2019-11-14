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Marshall Adaları'ndaki radyoaktif mezar çatlamaya başladı

Marshall Adaları'nda bulunan ve içerisi nükleer atıklarla dolu mezarın çatlamaya başladığı bildirildi.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 10:23..
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Kuzey Pasifik Okyanusu'nda, Hawaii ve Papua Yeni Gine arasında bulunan ve 31 adet yuvarlak ada grubundan oluşan bir devlet olan Marshall Adaları, dünyayı tehdit etmeye başladı.

Etkileyici manzaraları ile turistlerin oldukça ilgisini çeken bu bölge, aslında radyoaktif atıklarla dolu patlamaya hazır bir bomba. Bölgede bulunan dev bir radyoaktif mezar, küresel ısınmanın da etkisiyle artık çatlamaya başladı.

nükler

ABD, DEV BİR NÜKLEER MEZAR İNŞA ETTİ

1946 ile 1958 yılları arasındaki soğuk savaş döneminde, bu bölgede 50'den fazla nükleer silah denemesi yapan ABD, denemelerden sonra ortaya çıkan radyoaktif atıkları bu mezara doldurdu ve üzerini betonla kapattı. Şu anda bu mezarın içerisinde; 35 olimpik yüzme havuzuna eş değer, 87 bin 800 metreküp radyoaktif madde bulunuyor.

marshall

MEZAR ÇATLAMAYA BAŞLADI

Küresel ısınma nedeniyle, 1993 yılından bu yana bölgedeki deniz seviyesi 7 milimetre yükseldi. Yükselen sular, nükleer atıklarla dolu mezarın altıdaki topraktan yavaş yavaş içeriye doğru sızmaya başladı. Bilim insanlarına göre bu sızıntı, hem kirli atıkların suya karışmasına hem de mezarın hasar almasına neden oluyor.

marshall

2030 YILINDA TAMAMEN HASAR ALABİLİR

ABD Enerji Bakanlığı; 2013 yılında yaptığı açıklamada, mezardaki radyoaktif maddenin deniz suyuna karışabileceği uyarısında bulunmuştu. Bilim insanlarına göre ise 2030 yılına kadar bölgedeki deniz seviyesi 16 santimetreye kadar yükselecek ve bu durum mezarın tamamen hasar almasına neden olacak.

Şu anda radyoaktif mezarın yavaş yavaş çatlamaya başladığı biliniyor. Uzmanlara göre mezardaki radyoaktif maddeler okyanus sularına sızarsa, bütün dünyayı etkileyen bir felakete yol açabilir.

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Marshall Adaları'ndaki radyoaktif mezar çatlamaya başladı

Marshall Adaları'ndaki radyoaktif mezar çatlamaya başladı

Marshall Adaları'ndaki radyoaktif mezar çatlamaya başladı

Marshall Adaları'ndaki radyoaktif mezar çatlamaya başladıMarshall Adaları'ndaki radyoaktif mezar çatlamaya başladı

Marshall Adaları'ndaki radyoaktif mezar çatlamaya başladı

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