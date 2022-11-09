Candaş Tolga Işık'ın TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına katılan ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı samimi açıklamalarda bulundu..

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dün akşam Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum isimli programına konuk oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündeme geldi.

Acun Ilıcalı'nın Hasan Can Kaya hakkında söyledikleri adeta sosyal medyanın gündemine oturdu. Hasan Can Kaya'ya övgüler yağdıran Ilıcalı Hasan Can'ın EXXEN'i yukarılara taşıdığını söyledi.

Exxen'i büyük risklerle kurdum

Exxen platformu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Allah nasip etti diyelim. TV8’i alırken de büyük risk almıştım, Exxen’i kurarken de büyük risklerle kurdum. Baktığımız zaman bunlar büyük riskler. Yine kendimize göre bir maceraya girdik. Bugün dünyaca ünlü bir şirketin Türkiye’ye girmesiyle bizim platform kurmamız aynı şey değil. Ortaya bir hayal devamında da başarı hikayesi çıktı" dedi.

Hasan Can Kaya sözleri gündem oldu

Hasan Can Kaya ile tanışmasını anlatan Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Hasan Can’ı seyrettim baktım ‘Bu ne?’ dedim. Hasan Can o sırada gösteriye gidiyormuş ben de o sırada Göcek’teyim ‘Uçağı yolluyorum, bana 1 saatini ayırır mısın?’ dedim ekibiyle havaalanına geldiler 15. dakikada konu bağlanmıştı. Açıkçası Hasan Can Kaya ile 3-0 önde başladım. Hasan Can Kaya, on milyonda bir bulunabilecek yeteneklerden biri. Olağanüstü bir yeteneği var" ifadelerini kullandı.