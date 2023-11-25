Medcezir dizisinde Ender karakteriyle adını milyonlara duyuran Mine Tugay, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Defne karakteriyle ekranlara gelen ünlü oyuncu, başarılı performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu.
45 yaşındaki Mine Tugay'ın oyunculuğunun yanı sıra, yaşına rağmen kusursuz güzelliği görenleri kendine hayran bırakıyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, bu kez sırt dekoltesiyle takipçilerini büyüledi.
Beline kadar açtı!
Mine Tugay, beline kadar inen dekoltesiyle kamera karşısına geçti, verdiği pozları peş peşe sıraladı.
Geçirdiği estetik operasyonları sayesinde giderek gençleşen ünlü oyuncunun pozları, adeta sosyal medyayı salladı.
Bu kareler kısa sürede beğeni rekoru kırdı.