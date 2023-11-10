Beril Pozam’ın cüretkar pozlarıyla nefes kesti! "Sen neymişsin be" Yalı Çapkını dizisinde Suna karakteriyle tanınan Beril Pozam, sosyal medya pozlarıyla takipçilerini büyülüyor. Ünlü oyuncu, son pozlarıyla adeta sosyal medyayı yıktı geçti.

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın başarılı oyuncularından Beril Pozam, oyunculuğu ve estetik güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

27 yaşındaki genç oyuncu, Suna karakteriyle hafızalara kazındığı dizideki performansıyla büyük beğeni toplarken, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Beril Pozam, sık sık günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşarak büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Duru güzelliği ve zarif duruşuyla adeta büyüleyen genç oyuncu, son pozuyla bir kez daha adından söz ettirdi.

Cesur pozlarına yorum yağdı

Güzel oyuncu Beril Pozam, bu kez siyah mini elbisesiyle kamera karşısına geçti, verdiği cesur pozları sıraladı.

Ünlü oyuncunun bu kareleri kısa sürede büyük beğeni topladı. Pozlara binlerce yorum geldi.