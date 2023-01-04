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    Birce Akalay'dan Miray Daner'li Kuş Uçuşu paylaşımı geldi! Setten sarılarak paylaştılar...

    Son olarak Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde rol alan oyuncu Birce Akalay'dan Miray Daner'li yeni Kuş Uçuşu paylaşımı geldi. Akalay, Daner ile sarılarak sette poz verdi.
    • 04.01.2023 - 17:37
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    Birce Akalay'dan Miray Daner'li Kuş Uçuşu paylaşımı geldi! Setten sarılarak paylaştılar...

    Daha önce Siyah Beyaz Aşk, Küçük Ağa ve Kuş Uçuşu gibi pek çok projede rol alan Birce Akalay, hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonunda yer alacak olan Akalay'dan, yeni set pozu geldi

    İbrahim Çelikkol ile akılları karıştırmıştı

    Akalay, daha önce rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile Sevdim Seni Bir Kere şarkısıyla paylaşım yapmış ve akılları karıştırmıştı.

    Birce Akalay dan Miray Daner li Kuş Uçuşu paylaşımı geldi! Setten sarılarak paylaştılar... #1

    Setten sarılarak paylaştı

    Ünlü isim bu kez  Miray Daner ile set pozu vererek paylaşımda bulundu. 'Kuş Uçuşu' dizisinde rol arkadaşı olan Miray Daner ile sarılarak fotoğrafını paylaşan Akalay, paylaşımına "Bebeğim" notunu ekledi.

    Birce Akalay dan Miray Daner li Kuş Uçuşu paylaşımı geldi! Setten sarılarak paylaştılar... #2

    Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman?

    Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonunun yakın süreçte yayınlanması beklenmekte. Daha önce alınan bir haberle dizinin 2. sezonunun bir süreliğine ertelendiği öğrenilmişti.

    Birce Akalay dan Miray Daner li Kuş Uçuşu paylaşımı geldi! Setten sarılarak paylaştılar... #3


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