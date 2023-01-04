Birce Akalay'dan Miray Daner'li Kuş Uçuşu paylaşımı geldi! Setten sarılarak paylaştılar...

Son olarak Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde rol alan oyuncu Birce Akalay'dan Miray Daner'li yeni Kuş Uçuşu paylaşımı geldi. Akalay, Daner ile sarılarak sette poz verdi.

Daha önce Siyah Beyaz Aşk, Küçük Ağa ve Kuş Uçuşu gibi pek çok projede rol alan Birce Akalay, hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonunda yer alacak olan Akalay'dan, yeni set pozu geldi

İbrahim Çelikkol ile akılları karıştırmıştı

Akalay, daha önce rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile Sevdim Seni Bir Kere şarkısıyla paylaşım yapmış ve akılları karıştırmıştı.

Setten sarılarak paylaştı

Ünlü isim bu kez Miray Daner ile set pozu vererek paylaşımda bulundu. 'Kuş Uçuşu' dizisinde rol arkadaşı olan Miray Daner ile sarılarak fotoğrafını paylaşan Akalay, paylaşımına "Bebeğim" notunu ekledi.

Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman?

Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonunun yakın süreçte yayınlanması beklenmekte. Daha önce alınan bir haberle dizinin 2. sezonunun bir süreliğine ertelendiği öğrenilmişti.