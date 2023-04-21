Camdaki Kız 76. bölüm fragmanı: Nalan'ın rota yeniden oluşturuluyor! Camdaki Kız yavaş yavaş finale yaklaşırken, yeni bölümleri de nefes kesmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni fragmanda; Nalan ile Sedat'ın yakınlığı Hayri'yi çileden çıkardı. Hayri, Nalan'a bu durumdan kurtulmak için evlenmeyi teklif etti.

Camdaki Kız'da yavaş yavaş final heyecanı yaşanmaya başlandı. Finale gireceğini ise Nalan'a hayat veren Burcu Biricik açıkladı. Yavaş yavaş finale ilerleyen dizi, heyecanını da artırmaya başladı. Dizinin heyecanı yayınlanan fragmanlara da yansıdı. Yayınlanan fragmanda, Nalan ve Sedat'ın uzun zaman sonra yeniden bir araya geldiği görüldü. Hayri'nin kıskançlıklarından bunalan Nalan ise Sedat'la görüştüğü sırada yakalandı. Fragmanı izleyen seyirciler, "Nalan, Sedat'a geri mi dönüyor?" sorusunu sorgulmaya başladı. Ancak Hayri'nin evlilik teklifi etmesi de ortalığı bir hayli karıştırdı. İşte Camdaki Kız'ın yeni fragmanı...