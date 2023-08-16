Fenomen Ece Ronay'dan jetski üstünde cesur pozlar! "İşte hatun" Sosyal medyanın yüksek takipçili isimlerinden Ece Ronay, son paylaşımıyla dikkatleri çekti.

ensonhaber.com

Aslen Diyarbakırlı olan ve çektiği "karpuz" videosuyla sosyal medyada adını duyuran Ece Ronay, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ardından müzik sektörüne atılan Ece Ronay, şarkılarıyla ününe ün kattı.

TikTok videoları ile sık sık gündeme gelen fenomen Ece Ronay, magazin gündeminin de konuşulan isimleri arasına girdi.

Mehmet Ali Erbil'e açtığı taciz davasını kazanan Ronay, şimdilerde tatilde.

Jetski'den paylaştı

Jetski keyfi yapan fenomen Ece Ronay, cesur pozlar verdi.

Fiziği ile dikkatleri çeken Ronay, suyun üstündeki karelerini takipçileriyle paylaştı.

1.5 milyon takipçisi olan fenomen, beğeni yağmuruna tutulurken, "anne" eleştirileri de aldı.

İşte o kareler...