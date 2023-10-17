Gönül Dağı 110. bölüm 2. fragmanı: Taner'den Selma'ya evlilik teklifi! "Ben hazırım" dedi, cevap olay oldu Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son fragmanı, yine izleyenleri tarafından ilgi gördü. Yayınlanan son fragmanda; Taner'in Selma'ya ellerini açarak gittiği görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, izleyenlerine seyir zevki yaşatmaya devam ediyor... Reyting rekortmeni kıran dizinin yayınlanan son fragmanı da Youtube üzerinden kısa süre içerisinde trendlere girdi. Yayınlanan son fragmanda; Taner ve Selma Öğretmen'in sahneleri özellikle dikkati çekti. Taner'den teklif geldi Dilek'i uzun yıllardır unutamayan Taner, Selma Öğretmen'e adım atmaya karar verdi ve evine gitti. Selma Öğretmen'e ellerini açarak, "Ben hazırım" diyen Taner'in sözleri herkesi şaşırtmayı başardı. Taner'in sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran Selma Öğretmen ise onunla konuşmayı kabul etti.