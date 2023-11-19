Gönül Dağı 115. bölüm fragmanı: Ciritçi Abdullah, Veysel'in ölümünü gördü! Sağ çıkamayacak... Gönül Dağı'nın yayınlanan son bölümünün ardından, yen, fragmanı görücüye çıktı. Yayınlanan fragman, izleyenlerin kafasını karıştırdı.

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ensonhaber.com

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün başrolünde yer aldığı Gönül Dağı, 4. sezonuyla devam ediyor.

Birbirinden güzel aile hikayelerinin anlatıldığı dizi, dün yine reyting rekorları kıran bir bölümle ekrana geldi.

Yayınlanan bölümün ardından görücüye çıkan fragman, Youtube üzerinden de trendlere girmeyi başardı.

Fragmanda Selma Öğretmen ve Taner'in aşk dolu dakikaları dikkati çekti. Taner, aşkını daha cesur göstermeye başladı.

Veysel'e ne olacak?

Diğer yandan ise ayaklarını hissetmeye başlayan Veysel'in ameliyat olması gündeme geldi.

Ameliyatı isteyen ve hazırlıklarını yaparak hastaneye yatan Veysel'in yaşayaığ yaşamyacağı da yeni bölümde belli olacak.

Ciritçi Abdullah'ın rüyadan korkuyla uyanması ise Veysel ile ilgili bir soruna işaret etti.