Gönül Dağı setinde yeni aşk: Taner bakın gönlünü kime kaptırmış "Selma görmesin" Cumartesi günlerinin reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinin setinden yeni bir aşk çıktı. Dizide Taner karakterine hayat veren Berk Atan, bakın kiminle aşk yaşıyor.

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Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her bölüm izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Sıcak Anadolu’nun sürükleyici hikayelerinden betimlenen dizide hikayenin dışında da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioülu’nun yer aldığı dizide özel hayatıyla dikkat çeken isimlerden biri de Taner karakteri.

Meğer Taner, dizi setinden rol arkadaşına gönlünü kaptırmış.

Gönül Dağı'nın Taner'i olarak izleyicilerin gönlünde taht kuran Berk Atan'ın, kiminle aşk yaşadığı ise merak konusu oldu.

İşte Berk Atan’ın setteki yeni aşkı…

Gönlünü set arkadaşına kaptırdı!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Taner karakterine hayat veren Berk Atan, set arkadaşı Sude Zülal Güler ile aşk yaşıyor. İkilinin set dışında buluştukları ve Sivrihisar’daki kafelerde romantik anlar yaşadıkları belirtildi. İki oyuncuda ilişkilerini gizli tutmayı tercih ediyor.