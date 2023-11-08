Gönül Dağı'nda Taner'i sarsan ölüm! Selma'yı Dilek'in yanına gömdü... TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinden herkesi şaşırtan bazı anlar yer aldı. Selma'nın kaçırılmasının ardından verilen fragmanda, Taner'in büyük bir şok yaşadığı görüldü.

ensonhaber.com

Bozkırda Bir Anadolu Masalı olarak geçen Gönül Dağı, TRT ekranlarında yayınlanıyor.

4 sezondur yenilenen oyuncu kadrosuyla cumartesi günleri ekrana gelen dizi, reyting rekorları kırıyor.

Ailenin en güzel halini anlatan ve birbirinden etkili hikayeleri konu alan dizi, son bölümüyle yine ekran başına kilitledi.

Dizinin yayınlanan son bölümünde büyük bir aşka başlayan Taner, bir kez daha sarsıldı.

Selma kaçırıldı!

Selma Öğretmen ile kavuşan ve yeniden kalbine birini alan Taner, bir kez daha acı yaşadı.

Selma Öğretmen'in kaçırılmasından sonra yayınlanan fragmandaki bazı anlar, öldüğüne dair yorumlandı.

Bunu göre seyirci, "Taner Selma'yı kaybetti" "Dilek'in yanına gömecek" şeklinde yorumlar yapmaya başladı.