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Hadise’nin yeni yıl kombini göz kamaştırdı! Adeta bir afet…

Hadise’nin yeni yıl kombini göz kamaştırdı! Adeta bir afet… 2023 yılınıda adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise yeni yıl paylaşımlarıyla yine ağızları açık bıraktı. Yorumlar yağmur oldu yağdı…