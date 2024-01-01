Hadise’nin yeni yıl kombini göz kamaştırdı! Adeta bir afet…

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Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Hadise, hem şarkıları hem de sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Sahne performanslarının yanında sosyal medya paylaşımlarıylada gündemin nabzını tutan şarkıcı, cesur pozları ile olay yaratıyor.
Ünlü şarkıcı, 2023’ün bitmesine saatler kala yeni yıl kombini ile 2023’ün son paylaşımını yaptı.
Hadise, yeni yıl tarzıyla takipçilerini adeta büyüledi. Ünlü şarkıcı, 2023’ün son pozlarıyla kendine yeniden hayran bıraktı.
İşte Hadise’nin son pozları…