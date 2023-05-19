Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Paul Walker'in kızı büyüdü, çıplak pozları olay oldu! Hızlı ve Öfkeli serisinin başrollerinden birisi olan ancak geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybeden Paul Walker, geride kızını bıraktı. Walker'in kızı Meadow Rain, şimdilerde 24 yaşında. Sosyal medyadaki kareleri ile görenleri şoke ediyor...

Dünyaca ünlü film serisi Hızlı ve Öfkeli'nin unutulmaz oyuncusu Paul Walker, bugün hakkında en çok arama yapılan isimlerin başında yer alıyor. Serinin 10'uncu filmi vizyona girerken, izleyicilerin gözü Brian O'Conner karakterini canlandıran Paul Walker'ı arıyor. Paul Walker, 30 Kasım 2013 tarihinde Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarptı. 40 yaşında geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybeden Paul sevenlerini hüzne boğdu. Walker, ardında eski kız arkadaşından dünyaya gelen Meadow Rain isimli kızını bıraktı. Kızı merak ediliyor Paul Walker'ın kızı, sosyal medyada oldukça tanınan bir isim haline geldi. Babası adına bir dernek yöneten Meadow, 2021 yılında sevgilisi Louis Thornton Allan ile evlendi. Şimdilerde 24 yaşında olan Meadow Rain Walker, güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Instagram hesabında 4 milyona yakın takipçisiyle hayatını paylaşan Walker, cesur pozlarıyla beğeni topluyor.