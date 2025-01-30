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Haber Merkezi

Medyada 'bilirkişi' soruşturması gündemde...

Özellikle muhalif haber kanalları ve gazeteciler arasında gerilime neden olan soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li belediyelerin davalarında görevlendirilmiş bilirkişiyi hedef göstermesiyle başladı.

Halk TV gazetecileri Barış Pehlivan, Seda Selek, Serhan Asker, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş, söz konusu bilirkişinin ses kaydını izinsiz yayınladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Suat Toktaş dışında tutuklu şüphelinin kalmadığı soruşturmada adli süreç devam ederken medyada büyük bir kavga başladı.

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, görüntülerin izinsiz yayınlanmasının doğru olmadığını söylemesi tartışmayı ateşledi.

Portakal ve Halk TV arasındaki atışma iki gündür devam ediyor.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM" DEDİ

Portakal son bülteninde söylediklerinin arkasında olduğunu ifade edince kavgada yeni bir perde açılmış oldu.

Portakal'ın bu dik duruşuna ilk cevap, eski yayın arkadaşı İsmail Küçükkaya'dan geldi.

Halk TV'deki Yeni Bir Sabah programında Portakal'ı eleştiren Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:

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"DAHA DA İLERİ GİTTİ"

"Önceki gün Fatih Portakal'ın o açıklamalarını görünce çok üzülmüştüm, kırılmıştım gerçekten de. Kızgındım da... Fakat dün devam etmez diye düşünmüştüm. Baktım Fatih bunu bilerek, arkasında durarak ve inanarak söylüyor. Dün akşam izledim daha da ileri gitti.

"FATİH'İ ARAYACAKTIM AMA PATRONUMUZU HEDEF GÖSTERDİ"

Fakat dün hedef gösterme yaptı. Çok yadırgadım. Cafer Mahiroğlu'nu da hedef gösterdi, Halk TV'nin yönetim kurulu başkanını... Bizi yönetenler halka bakıyor.

Siz bir ana haber sunucusu olarak bunu söyleyince 'Benim bunu tutuklamamda bir kamuoyu tepkisi olmaz' diyorlar. Dolayısıyla zamanlama ve içerik ayrı ayrı ele alınması gereken konular.

Sonuç itibarıyla 75 bin tweet geldi onun aleyhine ama Fatih 'Ben böyleyim arkadaş' dedi. Mahalle baskısı kelimesinden bahsetti."