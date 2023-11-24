MasterChef 159. bölüm fragmanı yayınlandı! Öğretmenler Günü sürprizi... MasterChef All Star, bu akşam izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü için sürpriz hazırlayan yarışma programı, yarışmacıları duygulandırdı. İşte MasterChef 159. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Ünlü yarışma programı MasterChef Türkiye, başlangıcından bu yana izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

TV8'in sevilen yemek yarışması, her bölümüyle nefes kesici anlar yaşatıyor.

Yeni sezonunda da tüm heyecanıyla devam eden MasterChef, izleyicileri şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yönetiminde gerçekleşen yaratıcı ve zorlu yemek görevleriyle heyecanı zirveye çıkarıyor.

Bugün akşam yayınlanacak olan MasterChef All Star bölümü, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yarışmacılara öğretmen sürprizi!

MasterChef, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel yarışmacıların öğretmenlerini stüdyoya davet ediyor.

Duygusal anlar yaşayan yarışmacılar, öğretmenleriyle birlikte ödül oyunu için yemeklerini hazırlıyor. İşte yeni bölüm fragmanı...