Mayolu pozlarıyla büyüledi! Simge Sağın'ın cesur pozları Instagram'ı salladı: '42 olduğuna emin miyiz?' 42 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge Sağın verdiği cesur pozlar ile sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Simge'nin son Instagram paylaşımları..

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Ünlü şarkıcı Simge iddialı pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde tatil yapan Simge sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile beğeni topladı.

Geçtiğimiz günlerde 42 yaşına giren Simge sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Simge Sağın'ın instagramda 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

2010 yılının başından itibaren Türkçe pop şarkılar yapmaya başlayan Simge Sağın, 2015 yılında çıkardığı "Miş Miş" isimli parça ile Türkiye'nin tanınan sanatçılarından biri haline geldi.

İddialı pozları ile sık sık gündeme gelen Simge sosyal medyada en çok konuşulan ünlüler arasında yer alıyor.

Başarılı kariyeri ile adından söz ettiren 42 yaşındaki Simge Sağın güzelliği ve fiziği ile hayranlarının beğenisini topluyor.

İşte Simge Sağın'ın son Instagram pozları..