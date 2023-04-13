Mehmet Ali Erbil'den olay öpüşme itirafı! İsim verdi, tepki yağdı: 'Rol icabı öpüşmek isterdim' Daha önce Ece Ronay'a cinsel taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil şoke eden açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şovmen, Serenay Sarıkaya hakkında "Serenay'ı artık öpemem onu kaptılar" dedi ve öpüşmek istediği kişiyi açıkladı. Erbil'in şaşırtan yanıtı sonrası kızı Yasmin Erbil hatırlatıldı ve "Kızından utan" yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz dönemlerde klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Mehmet Ali Erbil, bu defa da yeni sözleriyle tepki çekti. 66 yaşındaki şovmen, öpüşmek istediği kişiyi açıkladı.

Mehmet Ali Erbil'in öpüşme itirafı tepki çekti!

Son dönemde ekranlarda yayınlanan dizilerdeki öpüşme sahneleriyle hakkında konuşan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahneleri hakkında konuştu.

"Aleyna Tilki'yle öpüşmek isterim"

Ünlü şovmen katıldığı iftar yemeğinde söz konusu sahneler hakkında yorum yaparak "Serenay'ı artık öpemem onu kaptılar" dedi. Bu sözünün ardından öpüşmek istediği kişiyi de açıklayan Erbil, "Ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" şeklinde konuştu. Erbil, "Rol icabı öpüşmek isterim" ifadelerini kullansa da tepki çekmekten kurtulamadı.

"Kızından da mı utanmıyorsun?"

Mehmet Ali Erbil'in bu sözüne karşılık pek çok kişiden "Kızından da mı utanmıyorsun?", "O senin kızın yaşında ayıp", "İnsan Yasmin'den utanır" yorumları geldi.