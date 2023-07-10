Melisa Döngel kumsalda sere serpe uzandı! Dekoltesiyle nefes kesti "Sergen bunu beğendi" Adı Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor. Son olarak Bodrum kumsallarında uzanan Melisa Döngel, cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti.

En son Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Döngel, duru güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen güzel oyuncu sık sık adından söz ettiriyor.

Bir dönem rapçi Sefo ile aşk yaşayan Melisa Döngel’in kısa süre önce gönlünü Sergen Yalçın’a kaptırdığı iddia edilmişti.

Adı Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini dumur etti.

Cesur elbisesiyle kumsala uzandı

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında. Bu kez kumsalda sere serpe verdiği pozuyla gündeme geldi.

Bodrum'da tatil yapmaya devam eden Melisa Döngel, cesur elbisesiyle kamera karşısına geçti. Verdiği pozlarla takipçilerini büyüledi.

Instagram'dan peş peşe pozlarını sıralayan güzel oyuncuya "Bu kadarı fazla ama", "Bu güzelliğin halis mi?", "Muhteşem ötesi" gibi yorumlar geldi.