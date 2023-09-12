Melisa Şenolsun sere serpe şezlonga uzandı, ortalık alev aldı! "Kalp dayanmaz" Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle büyük bir çıkış yapan Melisa Şenolsun, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak şezlong üzerinde uzanarak verdiği poz akılları baştan aldı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olarak tanınan Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Şenolsun'un sadece oyunculuğu değil, aynı zamanda sosyal medya paylaşımları da gündemi sık sık meşgul ediyor.

Ünlü oyuncu, aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak tanınıyor. Günlük yaşamından kesitler, modaya dair paylaşımlar ve cesur pozlar, onun sosyal medya hesaplarında sıkça yer alıyor.

Şezlonga uzandı, ortalık alev aldı!

Son olarak Melisa Şenolsun, tatil anlarını yansıtan şezlongda verdiği cesur pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun plajda güneşlenirken çekilen bu fotoğrafı, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

Şenolsun'un şezlong pozunu gören hayranları, onun güzelliği ve tarzına övgüler yağdırdı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o kare...